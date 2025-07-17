Израиль не хочет мира и стабильности. Об заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Газе. Турецкий дипломат сравнил происходящее в секторе с концентрационными лагерями времен Второй мировой войны.

«Израиль не хочет мира. Израиль не хочет стабильности», — заявил Фидан, подчеркнув, что геноцид против палестинского народа продолжается беспрерывно.

Глава турецкого МИД не стал смягчать формулировки, прямо назвав происходящее геноцидом: «Не нужно играть словами. Давайте посмотрим правде в глаза. Спустя 80 лет мир вновь стал свидетелем концентрационных лагерей. Продолжается кампания по уничтожению целого народа».

Фидан обвинил израильскую «военную машину» в целенаправленном убийстве мирных жителей: «Это машина, которая подпитывается ненавистью. Это машина, которая подпитывается безнаказанностью, и это машина, которая подпитывается безоговорочной поддержкой некоторых».

Турецкий министр предупредил о распространении конфликта на весь регион: «Израиль пытается реализовать свою стратегию агрессии не только в Палестине, но также в Ливане, Сирии и Иране». Он отметил, что атаки углубляют «этнические разломы» в регионе.

Особую критику Фидан направил в адрес альтернативных моделей доставки гуманитарной помощи: «Помощь должна доставляться через все существующие пункты пропуска, в рамках международного гуманитарного права и в полной координации с ООН, своевременно, в достаточном объеме и без каких-либо препятствий».

Министр жестко раскритиковал бездействие Совета Безопасности: «Одна истина совершенно очевидна: Совет Безопасности не только разочаровал народ Газы, но и разочаровал человеческое достоинство».

Фидан назвал кризис «глубоким испытанием нашей коллективной человечности» и потребовал немедленных действий: «Остановить военную машину Израиля. Остановить безнаказанность. Немедленное и постоянное прекращение огня — сейчас. Беспрепятственная гуманитарная помощь — сейчас. Обновленное и срочное обязательство по урегулированию на основе двух государств — сейчас».