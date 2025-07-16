Израильские удары по Сирии представляют угрозу для безопасности всего региона. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик. Заявление прозвучало на фоне эскалации израильских атак, включая удар по штаб-квартире Генштаба в Дамаске.

«Мы решительно осуждаем атаки Израиля на Сирию. Атаки Израиля представляют угрозу безопасности для всего региона и мира. Мы будем продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — заявил Челик.

МИД Турции в официальном заявлении назвал израильские удары по центру Дамаска «попыткой саботажа усилий Сирии по обеспечению мира, стабильности и безопасности». В пресс-релизе ведомства подчеркивается, что «перед сирийским народом открывается историческая возможность жить в мире и интегрироваться с миром».

Турецкий МИД призвал все заинтересованные стороны «способствовать усилиям сирийского правительства по установлению спокойствия».

Ранее израильские военные подтвердили в среду удар по сирийской столице. Военные заявили, что «атаковали входные ворота штаб-квартиры сирийских военных в Дамаске». Сирийское государственное телевидение сообщило, что «два человека были ранены в центре Дамаска».

Позднее израильская авиация нанесла новые удары по Дамаску, сообщило государственное агентство САНА.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявляет, что по сирийской столице Дамаску начались наноситься «болезненные удары»

Обострение произошло на фоне возобновившихся столкновений в южном друзском городе Эс-Сувейда между правительственными войсками и местными друзскими боевиками. Перемирие, объявленное накануне, рухнуло всего через несколько часов.

Военный мониторинговый центр сообщил, что «по меньшей мере 248 человек были убиты в провинции Эс-Сувейда» за несколько дней столкновений.

Кац потребовал вывода сирийских сил с юга страны, пригрозив эскалацией. Он заявил, что Израиль будет «повышать уровень ответных мер против режима, если послание не будет понято».

Израильские военные направляют дополнительные войска к границе с Сирией, утверждая, что «десятки подозрительных лиц» пытаются «проникнуть на израильскую территорию».