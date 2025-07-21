Солдаты армии Израиля открывают огонь по палестинцам, собравшимся у пунктов раздачи гуманитарной помощи в Газе, несмотря на то что многие из них поднимают белые флаги. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на действующих и бывших военнослужащих израильской армии.

Собеседники издания рассказали, что палестинцы, подходящие к распределительным пунктам, оказываются в давке, так как продовольствия крайне мало и оно исчезает за считаные минуты. Солдаты размещаются по периметру зон выдачи и открывают огонь по тем, кто выходит за пределы «разрешенных маршрутов» или пытается сократить путь.

Для подавления толпы, как утверждается, используется как стрелковое, так и тяжелое вооружение. Один из военнослужащих сообщил, что в середине июня стал свидетелем того, как по группе жителей Газы, отклонившихся от предписанного маршрута и размахивавших белыми флагами, все равно был открыт огонь.

WSJ уточняет, что гуманитарная помощь, вокруг которой происходят столкновения, организуется так называемым «Фондом помощи Газе» при поддержке США и Израиля.

Несмотря на заявления израильского командования о мерах предосторожности — таких как установка ограждений и предупреждающих знаков — в реальности эти меры не соблюдаются. По словам самих военных, из-за хаоса и дефицита ресурсов избежать насилия на местах практически невозможно.

Бывший генерал израильской армии Исраэль Зив признал, что голод в Газе достиг такого уровня, при котором невозможно обеспечить безопасную и организованную раздачу помощи.

Накануне армия Израиля официально подтвердила, что ее военнослужащие открыли огонь по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь в северной части сектора Газа.