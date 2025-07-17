ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Пекин заступился за Сирию
Китай призвал уважать суверенитет Сирии и не допускать новых шагов, способных усилить напряженность на Ближнем Востоке
Пекин заступился за Сирию
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь / Reuters
17 июля 2025 г.

Китай выступил с призывом уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии на фоне новых израильских авиаударов.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил об этом на брифинге в Пекине.

«Необходимо избегать действий, которые могли бы обострить напряженность на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало после ударов израильских ВВС по сирийской территории. 16 июля израильские самолеты атаковали столицу страны — Дамаск, а также близлежащий район Катана.

По информации израильской стороны, в полдень целью стал вход в здание Генерального штаба Сирии. Позже по тому же зданию были нанесены еще два удара.

Обстановка в южной Сирии остается напряженной с 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда начались вооруженные столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими арабскими племенами.

Израиль не скрывает, что поддерживает друзскую общину и намерен препятствовать ее интеграции с центральными властями Сирии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявляли, что удары по территории Сирии будут усиливаться.

После начала конфликта Израиль пообещал друзам политическую и военную поддержку.

СвязанныеTRT Global - Москва осудила удары Израиля по Сирии
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us