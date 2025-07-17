Китай выступил с призывом уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии на фоне новых израильских авиаударов.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил об этом на брифинге в Пекине.

«Необходимо избегать действий, которые могли бы обострить напряженность на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало после ударов израильских ВВС по сирийской территории. 16 июля израильские самолеты атаковали столицу страны — Дамаск, а также близлежащий район Катана.

По информации израильской стороны, в полдень целью стал вход в здание Генерального штаба Сирии. Позже по тому же зданию были нанесены еще два удара.

Обстановка в южной Сирии остается напряженной с 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда начались вооруженные столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими арабскими племенами.

Израиль не скрывает, что поддерживает друзскую общину и намерен препятствовать ее интеграции с центральными властями Сирии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявляли, что удары по территории Сирии будут усиливаться.

После начала конфликта Израиль пообещал друзам политическую и военную поддержку.