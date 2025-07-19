Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прибудет с визитом в Турецкую Республику Северного Кипра. Поездка приурочена к празднованию Дня мира и свободы и 51-й годовщине Кипрской миротворческой операции.

Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

В рамках визита президент Эрдоган встретится с главой ТРСК Эрсином Татаром. Также запланировано участие турецкого лидера в церемониях закладки фундамента и открытия ряда проектов, которые реализуются при поддержке Турции.