Число погибших палестинцев в израильской геноцидной войне против сектора Газа превысило 60 тыс. человек с октября 2023 года, сообщило в среду Министерство здравоохранения эксклава.
По данным ведомства, за последние сутки в больницы доставили 104 тела, а 399 человек получили ранения, доведя общее число пострадавших до 146 269 человек с начала израильского наступления.
«Многие жертвы до сих пор остаются под завалами и на дорогах, поскольку спасатели не могут до них добраться», — говорится в заявлении министерства.
Особенно трагична статистика жертв среди тех, кто пытался получить гуманитарную помощь. За последние сутки при попытке получить гуманитарную помощь погибли 60 палестинцев и более 195 получили ранения. С 27 мая общее число палестинцев, убитых при попытке получить помощь, достигло 1239 человек, еще более 8152 получили ранения.
18 марта израильская армия возобновила атаки на сектор Газа, нарушив соглашение о прекращении огня и обмене пленными, достигнутое в январе. С тех пор были убиты 8970 человек и ранены 34 228 других.
В понедельник израильские правозащитные организации B'Tselem и «Врачи за права человека — Израиль» обвинили Израиль в совершении геноцида в Газе, ссылаясь на систематическое уничтожение палестинского общества и преднамеренный демонтаж системы здравоохранения территории.
В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде ООН.