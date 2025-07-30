Число погибших палестинцев в израильской геноцидной войне против сектора Газа превысило 60 тыс. человек с октября 2023 года, сообщило в среду Министерство здравоохранения эксклава.

По данным ведомства, за последние сутки в больницы доставили 104 тела, а 399 человек получили ранения, доведя общее число пострадавших до 146 269 человек с начала израильского наступления.

«Многие жертвы до сих пор остаются под завалами и на дорогах, поскольку спасатели не могут до них добраться», — говорится в заявлении министерства.

Особенно трагична статистика жертв среди тех, кто пытался получить гуманитарную помощь. За последние сутки при попытке получить гуманитарную помощь погибли 60 палестинцев и более 195 получили ранения. С 27 мая общее число палестинцев, убитых при попытке получить помощь, достигло 1239 человек, еще более 8152 получили ранения.