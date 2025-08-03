ПОЛИТИКА
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Эстония возводит заслон от России
В Эстонии начали установку новых заграждений на границе с Россией — первые ворота смонтированы на мосту Дружбы в Нарве
Эстония возводит заслон от России
На границе Эстонии и России появились новые ворота и барьеры / Reuters
3 августа 2025 г.

Власти Эстонии начали монтаж новых заграждений на границе с Россией. Первые металлические ворота установлены на мосту Дружбы, соединяющем эстонскую Нарву с российским Ивангородом. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

Новые конструкции перекрывают автомобильную часть моста и стали первым элементом обновленной системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда.

В дальнейшем аналогичные заграждения появятся и на пешеходной части. Там будут установлены выдвижные металлические барьеры, способные при необходимости перекрывать движение не только к пограничному пункту, но и от него.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу пояснил, что ворота ставят на всех въездах: со стороны площади Пеэтри, улицы Тулевику и со стороны России.

«Примерно пять лет назад автомобиль с российской стороны прорвал старые барьеры. Новые конструкции позволят лучше контролировать ситуацию, особенно в случае наплыва мигрантов», — заявил Ээнсалу.

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На российской стороне моста также идут строительные работы — там возводят новый транспортный пограничный пункт.

Кроме того, в апреле ERR сообщила, что осенью 2025 года Эстония начнет возведение линии укреплений вдоль всей границы с Россией.

По словам представителя инженерных войск Айнара Афанасьева, в случае угрозы эстонские военные планируют использовать минные поля, а также подрывать мосты и трубопроводы в приграничной зоне.

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