Власти Эстонии начали монтаж новых заграждений на границе с Россией. Первые металлические ворота установлены на мосту Дружбы, соединяющем эстонскую Нарву с российским Ивангородом. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

Новые конструкции перекрывают автомобильную часть моста и стали первым элементом обновленной системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда.

В дальнейшем аналогичные заграждения появятся и на пешеходной части. Там будут установлены выдвижные металлические барьеры, способные при необходимости перекрывать движение не только к пограничному пункту, но и от него.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу пояснил, что ворота ставят на всех въездах: со стороны площади Пеэтри, улицы Тулевику и со стороны России.

«Примерно пять лет назад автомобиль с российской стороны прорвал старые барьеры. Новые конструкции позволят лучше контролировать ситуацию, особенно в случае наплыва мигрантов», — заявил Ээнсалу.