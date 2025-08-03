Власти Эстонии начали монтаж новых заграждений на границе с Россией. Первые металлические ворота установлены на мосту Дружбы, соединяющем эстонскую Нарву с российским Ивангородом. Об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.
Новые конструкции перекрывают автомобильную часть моста и стали первым элементом обновленной системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда.
В дальнейшем аналогичные заграждения появятся и на пешеходной части. Там будут установлены выдвижные металлические барьеры, способные при необходимости перекрывать движение не только к пограничному пункту, но и от него.
Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу пояснил, что ворота ставят на всех въездах: со стороны площади Пеэтри, улицы Тулевику и со стороны России.
«Примерно пять лет назад автомобиль с российской стороны прорвал старые барьеры. Новые конструкции позволят лучше контролировать ситуацию, особенно в случае наплыва мигрантов», — заявил Ээнсалу.
На российской стороне моста также идут строительные работы — там возводят новый транспортный пограничный пункт.
Кроме того, в апреле ERR сообщила, что осенью 2025 года Эстония начнет возведение линии укреплений вдоль всей границы с Россией.
По словам представителя инженерных войск Айнара Афанасьева, в случае угрозы эстонские военные планируют использовать минные поля, а также подрывать мосты и трубопроводы в приграничной зоне.