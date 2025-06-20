В отдаленной деревне Вински экскаваторы роют глубокий ров — три метра в глубину и четыре в ширину. Это не обычная канава. Это первый тестовый участок Балтийского оборонительного рубежа — регионального военного барьера, который строится, чтобы замедлить или остановить возможного противника, передает эстонский канал ERR.

В этом году Эстония инвестирует €4,4 млн в развитие Балтийского оборонительного рубежа. В проект входят бункеры, склады и противотанковые рвы. Сейчас строятся первые 4 км рвов, к осени 2025 года планируется завершить 28 бункеров и 10 складских зон, отмечает канал.

Линия обороны пройдет как по государственным, так и по частным землям. По словам руководителя проекта Армина Сийливяска, владельцам частных участков предложат компенсацию в виде выкупа, аренды или обмена земли, уточняет ERR.

Таллинн утверждает, что действует на фоне роста напряженности в регионе, опасаясь, что в случае нападения России Эстония станет первой целью. Ранее президент страны Алар Карис подписал закон о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Власти заявили, что стране необходима полная гибкость в обеспечении своей безопасности.

Тем временем Польша и страны Балтии уже год призывают Европейский союз построить совместный оборонительный барьер на восточной границе с Россией и Беларусью. По их словам, гибридные угрозы — кибератаки, дезинформация, давление мигрантов — требуют скоординированных и срочных действий.

Лидеры ЕС обсуждают этот план, оценочная стоимость которого составляет €2,5 млрд евро. Если инициатива получит одобрение, Европа может получить собственный «Железный занавес» — только теперь, чтобы держать угрозы снаружи.

Однако пока в Брюсселе не особо горят желанием спонсировать масштабные оборонительные сооружения в странах Балтии. Несмотря на то, что некоторые страны НАТО ранее предупреждали, что Россия якобы может напасть в течение следующих пяти лет, увеличивать бюджеты для поддержки Балтии альянс пока не собирается.

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