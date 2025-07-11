Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Россией и США возможны лишь после выполнения договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах в Стамбуле.

«Мы должны довести до конца то, о чем договорились на второй встрече. А именно — завершить обмены, которые были согласованы в Стамбуле. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так», — сказал он в беседе с журналистами в Риме. Его слова приводит агентство «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, только встреча президентов Украины, России и США может дать реальные результаты в деле урегулирования.

«Как я уже говорил, мы открыты к любому формату. Безусловно, формат Украина—Россия—США на уровне глав государств — самый желательный. За столом должны звучать не только слова, но и конкретные гарантии», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что говорить о конкретной площадке пока рано, но поблагодарил Ватикан за готовность принять переговоры. Кроме того, подобные предложения поступили от Турции, Австрии и Швейцарии.

Глава украинского государства вновь обвинил Москву в попытке затянуть конфликт.

«По данным нашей разведки и разведок партнеров, у нас есть все основания считать, что Россия намерена затягивать эту войну. (Президент РФ Владимир) Путин отказывается от любых возможностей установить настоящее перемирие. Он не хочет мира. Он зависим от войны и убийств, и его можно остановить только реальной силой», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что, по оценкам Киева, в следующем году Кремль может направить на войну до 300 млрд долларов. Однако он выразил уверенность, что санкционное давление помешает России продолжать финансирование боевых действий.

Ранее Украина и Россия возобновили прямые переговоры в Стамбуле после почти трехлетнего перерыва. Встречи прошли 16 мая и 2 июня. В их рамках стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня и провели несколько обменов пленными и телами погибших.

В Кремле заявили, что дата третьего раунда переговоров будет определена после завершения всех обменов, согласованных по итогам предыдущих консультаций.