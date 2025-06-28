ПОЛИТИКА
2 мин чтения
В Армении арестован архиепископ
Суд в Ереване арестовал архиепископа Микаэля Аджапахяна на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти
В Армении арестован архиепископ
Микаель Аджапахян / AP
28 июня 2025 г.

Суд в столице Армении избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Адвокат архиепископа Ара Зограбян назвал решение незаконным и необоснованным. По его словам, Аджапахяну запрещены свидания, за исключением встреч с близкими родственниками и адвокатами.

«У нас есть 10 дней на обжалование решения, что мы и намерены сделать», — сказал он.

27 июня утром сотрудники Службы нацбезопасности и полиции провели обыски в духовном центре церкви и резиденции католикоса Гарегина II в Эчмиадзине. Одновременно силовики пришли в резиденцию Аджапахяна в Гюмри.

На момент визита спецназа архиепископ находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. Он вышел к собравшимся и заявил, что не представляет угрозы для страны. Позже стало известно, что он добровольно вышел к полицейским вместе с адвокатом.

25 июня Следственный комитет Армении сообщил, что сторонники и участники движения «Священная борьба», которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, готовили теракты и насильственный захват власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации страны. В домах сторонников движения прошли обыски. Архиепископ Галстанян был задержан и позже арестован на два месяца.

Следственные действия проходят на фоне обострения конфликта между армянскими властями и Армянской апостольской церковью. Ранее Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.

В Армянской апостольской церкви считают, что антицерковная политика правительства имеет ярко выраженный политический характер и направлена на подрыв авторитета церкви внутри страны и за ее пределами.

СвязанныеTRT Global - Противостояние Пашиняна и церкви выходит на новый уровень
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us