Суд в столице Армении избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Адвокат архиепископа Ара Зограбян назвал решение незаконным и необоснованным. По его словам, Аджапахяну запрещены свидания, за исключением встреч с близкими родственниками и адвокатами.

«У нас есть 10 дней на обжалование решения, что мы и намерены сделать», — сказал он.

27 июня утром сотрудники Службы нацбезопасности и полиции провели обыски в духовном центре церкви и резиденции католикоса Гарегина II в Эчмиадзине. Одновременно силовики пришли в резиденцию Аджапахяна в Гюмри.

На момент визита спецназа архиепископ находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. Он вышел к собравшимся и заявил, что не представляет угрозы для страны. Позже стало известно, что он добровольно вышел к полицейским вместе с адвокатом.

25 июня Следственный комитет Армении сообщил, что сторонники и участники движения «Священная борьба», которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, готовили теракты и насильственный захват власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили масштабный план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации страны. В домах сторонников движения прошли обыски. Архиепископ Галстанян был задержан и позже арестован на два месяца.

Следственные действия проходят на фоне обострения конфликта между армянскими властями и Армянской апостольской церковью. Ранее Пашинян обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.

В Армянской апостольской церкви считают, что антицерковная политика правительства имеет ярко выраженный политический характер и направлена на подрыв авторитета церкви внутри страны и за ее пределами.