Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал удары Израиля по Ирану абсолютно необоснованными.

В заявлении, опубликованном в его телеграм-канале, российский сенатор подчеркнул, что ответ Тегерана неизбежен. По его словам, эскалация между сторонами будет только усиливаться.

«Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны», — написал он.

Косачев добавил, что остается лишь призрачная надежда на консолидированную реакцию мирового сообщества в отношении Израиля.

Он выразил сомнения в позиции «мирового меньшинства» — стран Запада, которые, по его словам, продолжают действовать по конъюнктурным соображениям.

Армия Израиля ранее сообщила об ударе по Ирану с участием 200 самолетов. По данным пресс-службы, в ответ Иран выпустил около 100 беспилотников по территории Израиля.

Удары пришлись по Тегерану, а также по городам Тебриз, Лурестан и Керманшах. Среди целей также назывался ядерный объект в Натанзе, расположенный в провинции Исфахан.

По сообщениям СМИ, атаки привели к гибели высокопоставленных офицеров и многочисленным жертвам среди гражданского населения.