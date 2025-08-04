ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль готов убить своих ради оккупации?
Израиль не будет брать в расчет судьбу пленных при принятии решения о расширении атак на Газу, сообщают местные СМИ
Израиль готов убить своих ради оккупации?
Израиль идет на штурм, зная, что пленные могут не выжить / AA
4 августа 2025 г.

На текущей неделе кабинет министров по вопросам безопасности Израиля обсудит возможность расширения военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает израильский «Канал 12».

По данным телеканала, решение будет принято даже в том случае, если усиление атак поставит под угрозу жизни израильских пленных, удерживаемых в Газе. С аналогичной информацией выступила и газета Haaretz.

В повестке заседания — и обсуждение перспектив прекращения огня. В израильском руководстве по этому вопросу сохраняются серьезные разногласия.

За расширение наземной операции выступают министр стратегического планирования Рон Дермер, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, военный советник премьер-министра Роман Гофман и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.

Противники силового сценария призывают к заключению сделки об обмене пленными и прекращению огня. В их числе — начальник Генштаба Эяль Замир, министр иностранных дел Гидеон Саар, лидер партии ШАС Арье Дери, советник по нацбезопасности Цахи Ханегби, директор «Моссад» Давид Барнеа, командующий армией Ницан Алон и представители службы «Шин-Бет», участвующие в переговорах.

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2 августа военное крыло ХАМАС — бригады «Изз-ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видео с израильским пленным Эвятаром Давидом. Запись датирована 27 июля.

В ролике Давид заявил, что страдает от голода и физической слабости. Он сказал, что «сам себе вырыл могилу» в туннеле, где его удерживают.

Обращаясь к премьер-министру Израиля, он добавил: «Я чувствую, что меня здесь бросили. Ты как премьер-министр должен заботиться обо мне и обо всех пленных. Все, что я слышал в Израиле о заботе о пленных, оказалось ложью».

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