На текущей неделе кабинет министров по вопросам безопасности Израиля обсудит возможность расширения военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает израильский «Канал 12».

По данным телеканала, решение будет принято даже в том случае, если усиление атак поставит под угрозу жизни израильских пленных, удерживаемых в Газе. С аналогичной информацией выступила и газета Haaretz.

В повестке заседания — и обсуждение перспектив прекращения огня. В израильском руководстве по этому вопросу сохраняются серьезные разногласия.

За расширение наземной операции выступают министр стратегического планирования Рон Дермер, министр финансов Бецалель Смотрич, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, военный советник премьер-министра Роман Гофман и секретарь кабинета министров Йосси Фукс.

Противники силового сценария призывают к заключению сделки об обмене пленными и прекращению огня. В их числе — начальник Генштаба Эяль Замир, министр иностранных дел Гидеон Саар, лидер партии ШАС Арье Дери, советник по нацбезопасности Цахи Ханегби, директор «Моссад» Давид Барнеа, командующий армией Ницан Алон и представители службы «Шин-Бет», участвующие в переговорах.