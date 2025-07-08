Генеральная прокуратура России признала американский Йельский университет «нежелательной организацией». Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном 9 июля.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность Йеля направлена против интересов России: «на подрыв территориальной целостности, международную блокаду, дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране». За сотрудничество с такими организациями предусмотрена уголовная ответственность — до четырех лет лишения свободы по статье 284.1 УК РФ.

Отдельно в заявлении подчеркивается, что на базе университета действует Школа международных отношений, которая якобы занимается подготовкой оппозиционных кадров. В числе выпускников стипендиальной программы Yale World Fellows российские власти называют соратников Алексея Навального.

Как утверждает ведомство, выпускники программы использовали полученные в США знания для «эскалации протестной активности в России».

При этом по той же программе обучались и представители российского истеблишмента — глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, а также экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, Генпрокуратура обвинила Йельский университет в работе по «правовому обоснованию изъятия замороженных активов России» и призывах к усилению санкционного давления. По словам ведомства, университет участвует в формировании базы данных западных компаний, ушедших с российского рынка, — эту инициативу возглавляет профессор Джеффри Зонненфельд.

Йельский университет входит в Лигу плюща и считается одним из ведущих вузов США. Его выпускниками были Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Среди преподавателей и выпускников — 69 лауреатов Нобелевской премии.

В июне Генпрокуратура уже признала «нежелательной организацией» совет British Council, организующий экзамен IELTS. Этот шаг фактически лишил россиян возможности официально сдавать международный языковой тест.