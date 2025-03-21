Аэропорт Хитроу полностью прекратил работу после пожара на электрической подстанции, который, по предварительным данным, мог быть связан с критически важной инфраструктурой. Ведением расследования занялись офицеры контртеррористического подразделения полиции Великобритании (SO15).

Взрыв произошел на подстанции North Hyde незадолго до полуночи. Специалисты уже работают на месте. В полиции заявили, что пока нет признаков умышленного поджога, но «дверь для других версий остается открытой» из-за масштаба последствий.

Даунинг-стрит потребовал объяснений, как один пожар смог парализовать крупнейший аэропорт страны. Представитель премьер-министра заявил:

«Нам нужны ответы. Мы выясним, как избежать подобного в будущем».

По оценкам, закрытие затронет более 1 350 рейсов и до 291 тыс. пассажиров. Часть самолетов уже перенаправлены в другие аэропорты, включая Шеннон (Ирландия) и Шарль-де-Голль (Париж).

Авиаспециалисты сравнивают уровень нарушения транспортного сообщения с ситуацией после 11 сентября 2001 года.

Представитель аэропорта Хитроу сообщил, что аэропорт останется закрытым до полуночи.

Премьер-министр Кир Стармер в утреннем сообщении на X заявил, что регулярно получает обновления и находится в контакте с экстренными службами:

«Я понимаю, насколько это тяжело — особенно для тех, кто застрял в пути или остался без электричества. Благодарю всех, кто работает над обеспечением безопасности», — написал он.