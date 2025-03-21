ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Взрыв и пожар оборвали авиасообщение с Лондоном
На электроподстанции аэропорта Хитроу произошел взрыв, повлекший . Полеты отложены как минимум на сутки, власти подозревают теракт
Взрыв и пожар оборвали авиасообщение с Лондоном
/ Reuters
21 марта 2025 г.

Аэропорт Хитроу полностью прекратил работу после пожара на электрической подстанции, который, по предварительным данным, мог быть связан с критически важной инфраструктурой. Ведением расследования занялись офицеры контртеррористического подразделения полиции Великобритании (SO15).

Взрыв произошел на подстанции North Hyde незадолго до полуночи. Специалисты уже работают на месте. В полиции заявили, что пока нет признаков умышленного поджога, но «дверь для других версий остается открытой» из-за масштаба последствий.

Даунинг-стрит потребовал объяснений, как один пожар смог парализовать крупнейший аэропорт страны. Представитель премьер-министра заявил:

«Нам нужны ответы. Мы выясним, как избежать подобного в будущем».

По оценкам, закрытие затронет более 1 350 рейсов и до 291 тыс. пассажиров. Часть самолетов уже перенаправлены в другие аэропорты, включая Шеннон (Ирландия) и Шарль-де-Голль (Париж).

Авиаспециалисты сравнивают уровень нарушения транспортного сообщения с ситуацией после 11 сентября 2001 года.

Представитель аэропорта Хитроу сообщил, что аэропорт останется закрытым до полуночи.

Премьер-министр Кир Стармер в утреннем сообщении на X заявил, что регулярно получает обновления и находится в контакте с экстренными службами:

«Я понимаю, насколько это тяжело — особенно для тех, кто застрял в пути или остался без электричества. Благодарю всех, кто работает над обеспечением безопасности», — написал он.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us