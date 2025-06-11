Дональд Трамп настроил против себя самый многонаселенный штат Америки — все из-за ввода войск в Калифорнию и нарушения суверенитета штата. Местные власти через суд пытаются добиться вывода федеральных войск с улиц Лос-Анджелеса. Губернатор Гэвин Ньюсом требует немедленного прекращения военной операции, начатой без согласия штата и направленной, по его словам, на подавление протестов и поддержку агрессивных рейдов миграционной службы.

Иск, поданный в федеральный суд, утверждает, что присутствие 4 тыс. бойцов Нацгвардии и 700 морпехов нарушает Конституцию и посягает на суверенитет штата. Первый суд уже отказал в экстренном запрете, но назначил слушание на четверг, 12 июня. У администрации Трампа есть время до вечера среды, чтобы объяснить законность своих действий. В противном случае суд обяжет президента немедленно отозвать войска и выплатить компенсацию.

Калифорния настаивает: ни Конгресс, ни губернатор не санкционировали использование военных. Более того, задействование морпехов — это первый случай за десятилетия, когда федеральная армия выходит на улицы против мирных граждан. Трамп же намекает на возможность применения Акта о мятежах 1807 года — закона, который позволяет вводить войска без разрешения штатов.

Ньюсом назвал происходящее злоупотреблением властью и потребовал полного вывода войск. Власти утверждают, что федеральное присутствие мешает работе полиции, провоцирует эскалацию и ставит под угрозу конституционные права протестующих и мигрантов.

Если суд встанет на сторону Калифорнии, это может стать историческим ограничением президентских полномочий по применению силы внутри страны. Но если проиграет — Трамп получит опасный прецедент для использования армии против американских городов.

Власти Лос-Анджелеса на фоне эскалации ввели комендантский час в центре города — с 20:00 до 6:00. Об этом объявила мэр Карен Басс, заявив, что меры необходимы для «обеспечения безопасности» после протестов против массовых арестов иммигрантов. За последние двое суток полиция задержала более 300 человек. При этом многие отмечают, что усиление контроля и ограничение передвижения накладываются на и без того напряженную обстановку, спровоцированную федеральным вмешательством.



