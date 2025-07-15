Израильский министр по делам диаспоры Амихай Чикли выступил с прямым призывом к убийству президента Сирии Ахмеда аш-Шара. Он опубликовал сообщение в соцсети X, в котором отождествил сирийского лидера с движением ХАМАС и заявил: «Если он выглядит как ХАМАС, говорит как ХАМАС и действует как ХАМАС, то он и есть ХАМАС».

Чикли назвал сирийское правительство «халифатом» и добавил: «Тот, кто считает Ахмеда аш-Шара законным лидером, сильно ошибается. Он должен быть немедленно ликвидирован». Это заявление стало прямым публичным призывом к убийству действующего главы суверенного государства.

Эти высказывания прозвучали на фоне обострения ситуации на юге Сирии. В провинции Эс-Сувейда вспыхнули вооруженные столкновения между друзскими формированиями и арабскими племенами. Конфликт начался с захвата автомобилей, принадлежавших бедуинам, и перерос во взаимные захваты заложников.

В результате боев погибло не менее 30 человек, более 100 получили ранения. В ответ сирийские министерства обороны и внутренних дел направили в регион дополнительные силы. Однако колонны сирийских военных подверглись нападениям. Погибли 18 солдат, еще 9 были взяты в плен.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с заявлением, в котором осудил действия сирийской армии и подчеркнул: «Мы не позволим причинить вред друзам, Израиль не останется в стороне».

Сразу после этих слов армия Израиля нанесла серию авиаударов по подразделениям сирийской армии и МВД, направленным в провинцию Эс-Сувейда. По данным сирийских источников, было совершено не менее пяти ударов.