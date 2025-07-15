ПОЛИТИКА
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Сирия объявила о перемирии в Эс-Сувейде
Сирийская армия получила приказ прекратить огонь в Эс-Сувейде после переговоров с местными лидерами
Сирия объявила о перемирии в Эс-Сувейде
Министр обороны Сирии Мерхьеф Абу Касра / Reuters
15 июля 2025 г.

Министр обороны Сирии генерал-майор Мерхьеф Абу Касра заявил о прекращении огня в городе Эс-Сувейда. Об этом он сообщил в публикации в социальной сети X.

По словам министра, решение было принято по итогам консультаций с авторитетными представителями и лидерами города.

«Всем подразделениям в Эс-Сувейде приказано прекратить огонь. Однако в случае атак со стороны незаконных вооруженных формирований будет открыт ответный огонь только по источникам стрельбы», — уточнил он.

Два дня назад в Эс-Сувейде начались вооруженные столкновения между представителями друзских формирований и бедуинскими племенами. Конфликт вспыхнул после захвата друзами транспортных средств. В ходе боев стороны брали в заложники мирных жителей. По данным сирийских источников, погибли не менее 30 человек, еще около 100 получили ранения.

Сирийские власти направили в регион подкрепления от министерств обороны и внутренних дел. При нападениях на армейские колонны были убиты 18 солдат, 9 военнослужащих попали в плен.

На фоне событий министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль не допустит угрозы друзской общине и не останется в стороне. В ответ армия Израиля нанесла пять авиаударов по районам вокруг Эс-Сувейды, где расположены сирийские военные позиции.

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