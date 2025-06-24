Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что рассчитывает на достижение сделки с Россией. Об этом он сказал в ответ на вопрос о возможной формулировке в коммюнике саммита НАТО в Гааге, касающейся Москвы.

«Я должен взглянуть на это. Но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, (президент РФ) Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами», — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Гаагу.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 июня — на следующий день после начала ударов Израиля по ядерным объектам в Иране. Президенты обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы.

После возвращения Трампа в Белый дом контакты между США и Россией были возобновлены. Ведутся регулярные телефонные переговоры, состоялись визиты переговорщиков в Москву и Вашингтон. Часть раундов прошла в Саудовской Аравии и Турции.

Как ранее сообщал посол России в США Александр Дарчиев, стороны договорились проводить переговоры по очереди в столицах друг друга. Очередной раунд должен был пройти в Москве, но, по данным МИД России, был отменен по инициативе Вашингтона. В Кремле пояснили, что США не устроило место встречи, и ожидается новое предложение.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва добивается от США конкретного ответа по вопросу возобновления прямого авиасообщения. Кроме того, обсуждается целый ряд «чувствительных тем», по его словам, «в отношениях с США легких вопросов не бывает».

С середины мая возобновлены переговоры между Россией и Украиной. Две встречи состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле. Стороны договорились об обменах военнопленными, включая тяжелораненых, молодых бойцов и телами погибших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата третьей встречи должна быть согласована в ближайшее время. Обсуждаются гуманитарные обмены и проекты меморандумов о мирном урегулировании.

Путин ранее подтвердил, что переговорные группы поддерживают контакт и нацелены на проведение следующей встречи после 22 июня. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о «небольшом прогрессе» в попытках урегулировать конфликт.