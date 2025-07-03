Днем 3 июля российские силы нанесли ракетный удар по порту Одессы. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ракета попала в один из причалов во время выгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате атаки погибли два человека — докер-механик и водитель грузовика. Еще шесть получили ранения. Среди пострадавших — сотрудники портового оператора и водитель. Двое раненых — граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна. Повреждены портальные краны, склады и оборудование.

Кипер назвал обстрел частью систематической кампании: «Россия четвертый год подряд обстреливает наши порты. Она целится в инфраструктуру, которая соединяет Украину с миром. Это попытка уничтожить транспортные узлы, экспорт и жизни мирных граждан».

В ночь Россия также атаковала Одессу ударными беспилотниками. Один из дронов врезался в девятиэтажный жилой дом. Полностью разрушены шесть квартир, еще 36 получили повреждения. Пострадали пять человек, включая двоих детей.

Утром того же дня воздушная атака была нанесена по Полтаве. Одной из целей стало здание территориального центра комплектования. По информации главы Полтавской ОВА Владимира Когута, погибли два человека, еще 11 пострадали. Повреждена гражданская инфраструктура, на месте работает штаб по ликвидации последствий.

По данным Воздушных сил Украины, за ночь было выпущено 52 дрона и имитатора. Силы ПВО сбили 40 целей на востоке и юге страны. Попадания зафиксированы в семи локациях, в одном районе зафиксировано падение обломков.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.