ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран и США вышли на связь
Аракчи переговорил с Уиткоффом, сообщают СМИ: Иран готов продолжать диалог с США, но после прекращения огня
Иран и США вышли на связь
/ AP
день назад

На фоне массированных израильских ударов по иранской территории глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз созванивался с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом, сообщили Reuters три дипломата. Это первые содержательные прямые контакты между сторонами после начала острой фазы конфликта 13 июня.

По данным источников, Тегеран жестко увязал свое возвращение к ядерным переговорам с немедленным прекращением израильских атак. Аракчи сообщил Уиткоффу, что «Иран готов к гибкости», но только если США «надавят на Израиль, чтобы остановить войну».

Среди тем — предложение Вашингтона от конца мая: создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран отверг его, настаивая на праве на собственное обогащение. Верховный лидер Али Хаменеи назвал это условие «неподлежащим обсуждению».

Официальные лица США и Ирана воздержались от комментариев, однако в кулуарах G7 тема вновь обсуждалась. По словам европейских дипломатов, Трамп хочет завершения военной фазы и допускает возобновление дипломатии, но требует от Ирана уступок.

Аракчи также провел консультации с министрами стран «евротройки» — Франции, Германии и Великобритании. Очная встреча запланирована на пятницу в Женеве. В ЕС признают, что прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за политических рисков, и играют роль посредника.

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