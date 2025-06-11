Госсекретарь США Марко Рубио во вторник осудил санкции, введенные Великобританией, Канадой, Норвегией, Новой Зеландией и Австралией против двух ультраправых членов израильского кабинета министров. Вашингтон призвал отменить ограничительные меры и заявил, что стоит «плечом к плечу» с Израилем.

«Эти санкции не способствуют усилиям США по достижению прекращения огня, возвращению всех заложников домой и окончанию войны», — написал Рубио в соцсети X.

Пять стран ввели санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за «подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу».

«Мы отвергаем любое понятие эквивалентности: ХАМАС — это террористическая организация, которая совершила невыразимые зверства, продолжает удерживать невинных гражданских лиц в заложниках и мешает жителям Газы жить в мире. Мы напоминаем нашим партнерам не забывать, кто настоящий враг», — заявил Рубио.

В совместном заявлении пять стран отметили, что Бен-Гвир и Смотрич «подстрекали к экстремистскому насилию и серьезным нарушениям прав человека палестинцев». «Эти действия неприемлемы. Вот почему мы приняли меры сейчас — чтобы привлечь виновных к ответственности», — добавили они.

Бен-Гвир резко отреагировал на заявления, сравнив британского премьера Кира Стармера с Невиллом Чемберленом. «История рассудит Чемберленов нашего времени», — написал радикальный политик.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал санкции «возмутительными». «Я обсуждал это сегодня с премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху, и мы проведем специальное заседание правительства в начале следующей недели, чтобы принять решение о нашем ответе на это неприемлемое решение», — заявил он.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми сказал, что двое министров использовали «ужасную экстремистскую риторику».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанизе назвал реакцию Израиля и США «предсказуемой». «Израильское правительство должно соблюдать свои обязательства согласно международному праву, а экспансионистская риторика, которую мы видели от этих ультраправых членов правительства Нетаньяху, явно противоречит этому», — сказал он.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс подчеркнул, что меры направлены против двух лиц, которые «используют свои руководящие позиции для активного подрыва мира и безопасности и устранения перспектив решения о двух государствах».

Во вторник США также отказались от поддержки независимого палестинского государства. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что решение о двух государствах больше не является политикой Белого дома: «Если не произойдет каких-то значительных изменений в культуре, для этого нет места».