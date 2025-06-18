Цель израильских ударов по Ирану состоит в том, чтобы «раз и навсегда устранить и уничтожить иранскую ядерную программу», заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью France 24. Однако он добавил, что «единственным жизнеспособным путем» для прекращения этой программы было бы «свержение режима верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером выразил обеспокоенность тем, что израильские удары «все чаще нацелены на объекты, не связанные с ядерной и баллистической программами Ирана», что приводит к «росту числа гражданских жертв», сообщает Associated Press со ссылкой на заявление, выпущенное офисом президента. Французский лидер также поручил своему министру иностранных дел Жан-Ноэлю Барро сотрудничать с другими европейскими странами для выработки соглашения, которое положило бы конец конфликту.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал иностранные страны воздержаться от участия в израильско-иранском конфликте. Заявление прозвучало на фоне ожиданий решения Дональда Трампа о том, присоединится ли США к конфликту, поддержав Израиль в его попытках нанести удары по иранским ядерным объектам.

«Я решительно призываю всех избегать дальнейшей интернационализации конфликта», - заявил Гутерреш, подчеркнув, что любые дополнительные военные интервенции могут иметь огромные последствия «не только для тех, кто вовлечен в войну, но и для всего региона и для международного мира и безопасности в целом».

Ранее в среду президент США Дональд Трамп отказался комментировать планы США по ударам по Ирану или его ядерным объектам, отметив, что иранцы «вышли на контакт», но, по его мнению, сейчас уже «слишком поздно для переговоров». Во вторник вечером американский президент назвал Али Хаменеи «легкой целью» и потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в ответ в телевизионном выступлении, что Иран «не сдастся», и пригрозил Соединенным Штатам «непоправимыми последствиями», если страна предпримет военные действия против Ирана.