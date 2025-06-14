ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Израиль убил еще двух иранских генералов
Гибель иранских военачальников подтвердили государственные СМИ
Израиль убил еще двух иранских генералов
Последствие израильских ударов по Тегерану / Reuters
14 июня 2025 г.

Два высокопоставленных иранских генерала погибли в израильских ударах, сообщило государственное телевидение Ирана в субботу.

Замначальника разведки генштаба вооруженных сил генерал Голамреза Мехраби и замначальника операций генерал Мехди Раббани «погибли мученической смертью», заявил телеканал. Место их гибели не уточняется.

Израильские удары в пятницу унесли жизни нескольких высокопоставленных офицеров иранских вооруженных сил, включая начальника генштаба армии и главу военизированной Революционной гвардии Ирана (КСИР).

Военные Израиля заявили в субботу, что «продолжают наносить удары по десяткам установок ракет в Иране». Ранее израильская армия сообщила о ночных ударах по системам ПВО в районе Тегерана. Также стало известно о гибели шести иранских ученых-ядерщиков.

Государственное телевидение Ирана сообщило в субботу о гибели около 60 человек, включая 20 детей, в результате израильской атаки на жилой комплекс в иранской столице.

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