ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Северная Корея признала участие в войне против Украины
Власти КНДР впервые подтвердили отправку северокорейских войск для участия в войне на стороне России
Северная Корея признала участие в войне против Украины
Лидер КНДР назвал своих военных, отправленных в Россию, «героями», выполнявшими «священную миссию» / Reuters
28 апреля 2025 г.

Северная Корея впервые официально признала отправку своих военнослужащих для участия в войне с Украиной на стороне России. Об этом говорится в сообщении северокорейского государственного агентства ЦТАК.

В документе подчеркивается, что отправка войск была осуществлена по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках договора о взаимной обороне с Россией.

По данным ЦТАК, северокорейские солдаты принимали участие в операции в Курской области, которая, как утверждается, «была завершена победоносно». Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на публикацию ЦТАК.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын лично принял решение об отправке войск в Россию и уведомил об этом российские власти.

Лидер КНДР назвал своих военных, отправленных в Россию, «героями», выполнявшими «священную миссию». Власти Северной Кореи заявили, что их военнослужащие «продемонстрировали высокий боевой дух, проявили массовый героизм, беспримерную отвагу и самопожертвование».

Ранее КНДР отрицала участие своих войск в боевых действиях на стороне России. Российские власти также официально этого не подтверждали.

26 апреля начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, объявляя о завершении операции в Курской области, впервые поблагодарил солдат КНДР за участие в боях, отметив, что они действовали «плечом к плечу» с российскими военными.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан в июне 2024 года. Документ предусматривает, в том числе, создание военного союза между двумя странами.

По данным США, Южной Кореи и Украины, в октябре 2024 года в Россию прибыли от 10 до 12 тыс. северокорейских военнослужащих. Их привлекли к участию в войне против Украины, в том числе в боях в Курской области.

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея потеряла около четырех тысяч солдат убитыми и ранеными. Такие же оценки озвучил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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