Хуситы заявили, что США в ночь на воскресенье нанесли 22 авиаудара по различным районам Йемена. Об этом сообщили телеканал «Эль-Масира» и агентство SABA.

По их данным, 11 ударов пришлись на столицу Сану, 9 — на район Мариб, и еще два — на остров Камаран в Красном море, который относится к провинции Ходейда.

О жертвах или пострадавших не сообщается. Американские власти пока не прокомментировали эти удары.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта президент США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

Позже хуситы сообщили, что в результате ударов США и Великобритании по Сане и другим городам Йемена погибли 79 человек, ещё 107 получили ранения.

Ранее Трамп заявил, что за операциями хуситов якобы стоит Иран, и допустил, что в случае их новых атак ВС США не ограничатся ударами только по Йемену.

По словам Трампа, хуситы уже понесли «огромный урон», и ситуация «будет лишь ухудшаться». «Они будут полностью уничтожены», - заключил американский лидер.