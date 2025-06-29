Гражданская оборона Газы сообщила, что израильские удар в субботу привели к гибели 37 человек, включая не менее девяти детей. По данным представителя агентства Махмуда Басала, 35 человек погибли в результате семи авиа- и дроновых ударов, еще двое — при обстреле в районе Нецарим, где они ожидали раздачи продовольствия.

Среди погибших — трое детей, убитых при атаке на дом в Джабалии, и по меньшей мере шестеро — в северо-восточном районе Газы, в том числе возле школы, где укрывались перемещенные жители. Армия Израиля не прокомментировала инцидент.

Израиль возобновил наступление в Газе после прекращения огня с Ираном 24 июня. Министр обороны Исраэль Кац заявил о намерении сосредоточиться на борьбе с ХАМАС и возвращении заложников.

Президент Палестины Махмуд Аббас ранее на это неделе призвал «включить Газу» в режим перемирия между Ираном и Израилем. Посредники — Катар, Египет и США — пытаются использовать момент для достижения перемирия: «упущенное окно возможностей», как выразились в катарском МИД, может не повториться.