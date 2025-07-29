Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть 10 дней на подписание соглашения о прекращении огня в Украине. Об этом он сообщил 29 июля журналистам на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии.

«Десять дней, начиная с сегодняшнего дня», — подчеркнул американский лидер. Он добавил, что в случае отказа Москвы США введут обещанные пошлины против России и ее партнеров.

Трамп признался, что не уверен, окажут ли новые тарифы реальное давление: «Они могут повлиять, а могут и не повлиять».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на заявление США. Он сообщил, что Россия не собирается прекращать боевые действия, заявив, что «защищает свои интересы».

Ранее, 14 июля, Трамп уже анонсировал 50-дневный срок для урегулирования. Однако, по его словам, президент РФ Владимир Путин проигнорировал этот ультиматум и отдал приказ о новом наступлении.

«Это позор! Я говорил вам, что каждую неделю погибают 5000 человек. Сейчас уже 7000. Людям на голову падают бомбы. Ужасная война», — отметил Трамп, заявив об отсутствии реакции со стороны Кремля.

28 июля он сократил отведенный срок до 12 дней, а теперь ужесточил требования еще больше.

Если Москва не согласится на прекращение огня, США могут ввести 100-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих нефть у России. По мнению Вашингтона, это способно нанести удар по нефтяной отрасли, которая обеспечивает Кремлю до четверти доходов бюджета и почти половину валютной выручки.