Уровень одобрения президента Дональда Трампа упал до 43% — минимального значения с момента его возвращения в Белый дом. Согласно опросу Reuters/Ipsos, американцы недовольны его торговыми пошлинами и скандалом вокруг утечки военной информации о нападении в Йемене.

Рейтинг Трампа снизился на 2 пункта по сравнению с опросом 21–23 марта и на 4 пункта с момента его инаугурации 20 января, когда он пользовался поддержкой 47% граждан.

В свой первый срок Трамп достиг максимальной популярности в 49% в январе 2017 года, но к декабрю того же года его рейтинг рухнул до 33%. Несмотря на последнее падение, его поддержка остается выше, чем большую часть первого президентства.

Для сравнения, его предшественник Джо Байден в ноябре прошлого года перед выборами столкнулся с минимальным уровнем одобрения — всего 35%.

Американцы особенно критикуют экономическую политику Трампа: всего 37% респондентов одобряют его работу в этой сфере, а меры по борьбе с ростом цен поддерживают лишь 30%.

Новые пошлины на автомобили и запчасти, которые Трамп представил в среду, вызвали тревогу у избирателей: 52% опрошенных считают, что они нанесут вред им и их близким. Столько же уверены, что пошлины принесут больше вреда, чем пользы. Только треть респондентов, в основном это сторонники Трампа, не согласны с этим утверждением.

Политика президента уже привела к массовым увольнениям — с начала его срока работу потеряли около 200 тыс. федеральных служащих. Его тарифная война также встревожила инвесторов, вызвав обвал на фондовом рынке и опасения рецессии.

Скандал с утечкой данных также ударил по президенту. Выяснилось, что высокопоставленные чиновники обсуждали атаку в Йемене в мессенджере Signal, а планы операции случайно попали к журналисту издания The Atlantic.