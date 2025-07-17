ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США не одобрили украинского посла
Вашингтон якобы не поддержал кадровые перестановки в Украине, утверждают в Раде
США не одобрили украинского посла
Рустем Умеров / Reuters
17 июля 2025 г.

Депутаты Верховной рады Украины утверждают, что США якобы не одобрили кандидатуру министра обороны Рустема Умерова на пост посла в Вашингтоне.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, Соединенные Штаты в последний момент не согласовали кандидатуру Умерова, не объяснив причин. По словам Железняка, новым послом может поехать министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Стефанишина едет послом в США. Умеров остается в Украине и, вероятно, займет пост в Совете нацбезопасности и обороны. Причина — отказ Вашингтона одобрить его кандидатуру», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения этой информации от Офиса президента Украины или со стороны Госдепартамента США до сих пор не было.

Ранее СМИ и ряд депутатов Рады сообщали, что Умеров может возглавить украинскую дипмиссию в Вашингтоне. Эта версия казалась логичной: он участвовал в переговорах с Россией и курировал оборонную сферу в условиях войны. Кроме того, его семья проживает в США, что укрепляло слухи о возможном назначении.

Позже сам Зеленский дал понять, что Умеров, участвовавший в переговорах с Россией, станет следующим послом в США.

«Украине нужна более позитивная динамика в отношениях с Соединенными Штатами и в то же время новые шаги в управлении оборонным сектором нашего государства», — заявил Зеленский министру на встрече на прошлой неделе.

Однако отсутствие согласия со стороны американской администрации стало определяющим фактором. По мнению аналитиков, назначение посла в Вашингтон требует не только внутренней политической воли Киева, но и неформального одобрения со стороны Белого дома.

Таким образом, отставка правительства и кадровые перестановки в высших эшелонах власти приобрели неожиданный поворот. Назначение Стефанишиной может усилить позиции Офиса президента, но вызывает вопросы на фоне антикоррупционного расследования в ее отношении.

В конце прошлой недели стало известно, что новым премьер-министром Украины станет Юлия Свириденко — министр экономики, известная тем, что завершила сделку с США в сфере природных ресурсов.

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