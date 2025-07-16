ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина отправила правительство в отставку
Рада отправила Шмыгаля в отставку голосами 261 депутата. Он, вероятно, станет министром обороны
Украина отправила правительство в отставку
Денис Шмыгаль / Reuters
16 июля 2025 г.

Верховная рада Украины отправила в отставку правительство Дениса Шмыгаля, проголосовав за его отставку с поста премьер-министра. За решение проголосовали 261 народный депутат, вместе с премьером полномочия сложило все правительство страны.

Предполагается, что Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова, как ранее заявлял президент Владимир Зеленский. Новым премьером Зеленский предложил назначить Юлию Свириденко, занимающую пост вице-премьера по экономике.

Согласно Конституции Украины, кандидатуру премьера должна предлагать президенту фракция парламентского большинства — сейчас это партия «Слуга народа». Президент вносит предложение в Раду и назначает премьера с согласия более половины депутатов.

Денис Шмыгаль занимал пост премьер-министра с марта 2020 года, сменив Алексея Гончарука. 49-летний экономист по образованию перешел на государственную службу в 2009 году, до назначения премьером возглавлял Ивано-Франковскую областную администрацию.

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