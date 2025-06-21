Президент США Дональд Трамп заявил, что американское вмешательство в конфликт между Израилем и Ираном может не потребоваться. Об этом он сообщил журналистам после прибытия в Нью-Джерси.

«Посмотрим, что произойдет. Возможно, в этом не будет необходимости», — отметил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что у Израиля ограниченные возможности для нанесения ударов по подземной инфраструктуре, но выразил уверенность, что «Израиль побеждает» в текущем противостоянии.

На вопрос, почему США не призывают Израиль прекратить авиаудары, Трамп ответил: «Сейчас очень трудно обращаться с такой просьбой».

Он заявил, что Вашингтон продолжает контакты с Тегераном и готов к переговорам.

«Мы готовы, мы хотим, и мы можем. Мы говорим с Ираном. И посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас просто пришло время, чтобы люди опомнились», — добавил он.

Трамп также выразил сомнение в эффективности европейской дипломатии. По его словам, встреча европейских лидеров с представителями Ирана «не поможет».

Глава Белого дома вновь дал Ирану максимум две недели на дипломатическое урегулирование ситуации.

На этом фоне представители Германии и ЕС подтвердили, что Иран «готов продолжать обсуждение всех важных вопросов» и выразили уверенность в необходимости держать дипломатические каналы открытыми.

Ранее в четверг спикер Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп принял решение отсрочить вступление США в боевые действия против Ирана на стороне Израиля на две недели, «чтобы дать дипломатии шанс».