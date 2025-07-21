Китай подтвердил, что в Пекине состоится 25-й саммит на высшем уровне с Европейским союзом. Визит приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между сторонами.

Как сообщает агентство Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в четверг, 24 июля.

Премьер-министр Китая Ли Цян станет сопредседателем саммита от китайской стороны.

Ожидается, что стороны обсудят состояние двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, доступ к рынкам и санкционную политику.

Напряженность в отношениях усилилась после того, как в июне Евросоюз объявил о запрете для китайских компаний участвовать в тендерах на сумму более 5 млн евро. Причиной стали обвинения в адрес Пекина в систематической дискриминации европейского бизнеса и ограничении доступа на внутренний рынок.

Саммит также пройдет на фоне нового пакета санкций ЕС против России, в который включены китайские юридические и физические лица. Министерство иностранных дел Китая ранее выразило решительное несогласие с односторонними ограничениями и потребовало их отмены.

Несмотря на разногласия, в Пекине подчеркивают готовность к диалогу. В начале мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая укреплять сотрудничество с Европой и поддерживать открытость в торговых отношениях.