Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские атаки на ядерные объекты. По сообщениям иранских СМИ, Тегеран запустил сотни баллистических ракет, назвав это «сокрушительным возмездием» за ночные удары. Государственное агентство IRNA заявило: «Решительный ответ на варварскую атаку сионистского режима начался с обстрела оккупированных территорий».

Израильская армия подтвердила пуск десятков иранских баллистических ракет и предупредила о приближении второй волны. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги, жителям предписано немедленно укрыться в бомбоубежищах. В небе над Израилем замечены следы перехвата ракет системами ПВО.

В Тель-Авиве зафиксированы взрывы и клубы дыма. На кадрах с места событий, опубликованных Al Jazeera, слышны громкие разрывы, после которых над городом поднимаются облака дыма. Пока неизвестно, был ли нанесен прямой удар по столице. Сообщается о взрывах над Иерусалимом.

Атака стала первым крупномасштабным ответом Тегерана на израильскую операцию «Восстающий лев», в ходе которой были поражены ядерные и военные объекты в Иране. Ситуация стремительно развивается, обе стороны находятся в полной боевой готовности.