ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран открыл огонь по Израилю
Над Тель-Авивом и Иерусалимом взрывы, власти призывают население укрыться; вторая волна ракет в пути
Иран открыл огонь по Израилю
/ AP
13 июня 2025 г.

Иран нанес массированный ракетный удар по территории Израиля в ответ на израильские атаки на ядерные объекты. По сообщениям иранских СМИ, Тегеран запустил сотни баллистических ракет, назвав это «сокрушительным возмездием» за ночные удары. Государственное агентство IRNA заявило: «Решительный ответ на варварскую атаку сионистского режима начался с обстрела оккупированных территорий».

Израильская армия подтвердила пуск десятков иранских баллистических ракет и предупредила о приближении второй волны. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги, жителям предписано немедленно укрыться в бомбоубежищах. В небе над Израилем замечены следы перехвата ракет системами ПВО.

В Тель-Авиве зафиксированы взрывы и клубы дыма. На кадрах с места событий, опубликованных Al Jazeera, слышны громкие разрывы, после которых над городом поднимаются облака дыма. Пока неизвестно, был ли нанесен прямой удар по столице. Сообщается о взрывах над Иерусалимом.

Атака стала первым крупномасштабным ответом Тегерана на израильскую операцию «Восстающий лев», в ходе которой были поражены ядерные и военные объекты в Иране. Ситуация стремительно развивается, обе стороны находятся в полной боевой готовности.

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