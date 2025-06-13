ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Нетаньяху обзванивает мировых лидеров
Премьер Израиля ищет поддержку у Путина, Трампа и Стармера после ударов по Ирану
Нетаньяху обзванивает мировых лидеров
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин / Reuters
13 июня 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить обострение с Ираном с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с британским премьером Киром Стармером. Переговоры с тремя лидерами пройдут «в ближайшее время», сообщила канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху уже созвонился с премьером Индии Нарендрой Моди, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В канцелярии заверили, что стороны «выразили понимание нужд Израиля в обеспечении безопасности» государства.

Дипломатическая активность последовала за ночными ударами Израиля по иранским ядерным и военным объектам 13 июня. Армия Израиля заявила, что у Ирана достаточно обогащенного урана для создания нескольких бомб за несколько дней, что представляет «неминуемую угрозу».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар упреждающим, после которого «в ближайшей перспективе» ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Израиля.

Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит военные действия до тех пор, пока не повредит ядерную инфраструктуру противника и его заводы по производству баллистических ракет.

Трамп, ранее угрожавший Ирану бомбардировками, заявил, что у Тегерана есть второй шанс на заключение ядерной сделки. По словам американцев, военные США не участвуют в операции.

МИД России осудил атаку и обвинив Израиль в «взвинчивании ставок». В Москве призвали не допустить полномасштабной войны в регионе.

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