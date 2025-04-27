ПОЛИТИКА
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Канада: фестиваль обернулся трагедией
Автомобиль на полной скорости въехал в участников филиппинского фестиваля в Ванкувере, есть погибшие и раненые
Канада: фестиваль обернулся трагедией
Автомобиль на полной скорости въехал в участников филиппинского фестиваля в Ванкувере, есть погибшие и раненые / Reuters
27 апреля 2025 г.

По меньшей мере несколько человек погибли и получили ранения после того, как автомобиль врезался в толпу на уличном фестивале в Ванкувере вечером 26 апреля. Инцидент произошел около 20:00 по местному времени на перекрестке Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит во время празднования дня Лапу-Лапу — филиппинского национального праздника.

Водитель транспортного средства был задержан полицией, которая уже начала расследование произошедшего. Точное число жертв правоохранительные органы пока не раскрывают.

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования в соцсети X: «Я потрясен, услышав об ужасных событиях на фестивале Лапу-Лапу в Ванкувере сегодня вечером».

Мэр Ванкувера Кен Сим также написал в соцсети X, что он «потрясен и глубоко опечален» трагедией. «Мы мысленно со всеми пострадавшими и с филиппинской общиной Ванкувера», — добавил он.

День Лапу-Лапу отмечается ежегодно 27 апреля в честь победы вождя острова Мактан над испанскими колонизаторами в 1521 году.

Трагедия в Ванкувере произошла менее чем через два месяца после похожего инцидента в немецком Мангейме, где 3 марта черный внедорожник врезался в толпу, убив двух человек и ранив 25.

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