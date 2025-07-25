Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Гусмана от должности первого замгендиректора агентства ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Причины кадрового решения в тексте документа не указаны.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил Гусмана за «30 лет неустанной работы в агентстве» и пожелал ему «новых проектов и новых талантливых команд». Гусману 75 лет.

С отставкой Гусмана совпал резонанс вокруг его участия в Шушинском Глобальном медиафоруме в Азербайджане. Там он обратился к президенту Ильхаму Алиеву с вопросом, предварительно назвав внешнюю политику Азербайджана «совершенно уникальной» и попросив сформулировать ее ключевые принципы.

«Я понимаю, что спрашивать у вас, как вам это удается, — это все равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Он скажет: «Беру скрипку, смычок и играю». Но ваша политика основана на определенных, мне кажется, очень четких, очень выверенных политических принципах, которые позволяют Вам вести эту многовекторную политику. Вот могли бы вы сказать 5–7 базовых политических принципов президента Алиева, которые могут вести столь, как мне кажется, успешную внешнюю политику?» — спросил Гусман.

После форума ряд российских блогеров обрушился с критикой на Гусмана. Авторы телеграм-каналов обвинили его в том, что он делает комплименты Баку в момент, когда «в азербайджанских застенках сидят наши журналисты».

Кризис в отношениях между Москвой и Баку обострился после крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года в казахстанском Актау. Борт летел из Баку в Грозный. В середине июля сообщалось, что Азербайджан намерен подать иск против России в международный суд.

Обострение усилилось после взаимных задержаний. В конце июня в Екатеринбурге задержали около 50 граждан Азербайджана в рамках дел о преступлениях 2001–2011 годов. Двое основных подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались во время следственных действий. Баку утверждает, что причиной смерти стал посттравматический шок от полученных телесных повреждений.

В ответ в Азербайджане были задержаны более десяти россиян. Также прошли обыски в редакции «Sputnik Азербайджан», где были арестованы два сотрудника.