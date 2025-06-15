Пять граждан Украины, включая троих детей, стали жертвами ракетного удара Ирана по жилому дому в Бат-Яме, сообщает МИД Украины со ссылкой на данные посольства в Израиле. Всего в результате обстрела погибли семь человек и более ста были ранены.

«По предварительной информации, полученной от посольства Украины в Израиле, в результате атаки погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое детей», — цитирует заявление «Укринформ».

Украинские дипломаты находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими структурами для завершения процесса опознания тел и организации их репатриации.

В израильском МИД пока не смогли предоставить дополнительную информацию.