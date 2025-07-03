Израиль совершает «один из самых жестоких геноцидов в истории», заявила 3 июля специальный докладчик ООН Франческа Альбанезе. Она призвав страны мира ввести тотальное эмбарго на поставки оружия Израилю и оказать экономическое давление на Тель-Авив, чтобы прекратить вторжение в Газе.

Выступая на заседании Совета ООН по правам человека, Альбанезе охарактеризовала Газу как «зону смерти», где с октября 2023 года были убиты или ранены более 200 тыс. палестинцев — при этом эксперты считают, что реальные цифры значительно выше. Она обвинила израильское руководство в том, что оно превратило Газу в «испытательный полигон», где новейшие технологии и мощные взрывные устройства применяются на практике против мирного населения.

«Израиль сбросил на Газу 85 тыс. тонн взрывчатки — это в шесть раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму», — уточнила эксперт.

В своем докладе Альбанезе назвала 48 компаний — в том числе Microsoft, Amazon, Alphabet (материнскую компанию Google), Caterpillar, Lockheed Martin, Booking.com и Airbnb — соучастниками в создании «экономики геноцида». По ее словам, эти компании обеспечивают израильскую армию современным вооружением, системами цифровой слежки и логистикой, используемой для контроля над палестинским населением и его уничтожения.

Она также отметила, что с начала войны фондовый индекс Тель-Авивской биржи вырос на 213%.

«Один народ обогащается, другой исчезает», — подчеркнула докладчик ООН. — «Палестина стала лабораторией для израильского военно-промышленного комплекса».

Альбанезе указала и на роль крупнейших инвесторов, таких как BlackRock и Vanguard, которые держат миллиарды долларов в акциях компаний, производящих оружие и технологии, используемые в израильском вторжении. Банки и страховые компании — в частности, BNP Paribas, AXA и Barclays — финансируют военные операции Израиля через облигации и инвестиции.

«Правительства должны немедленно прекратить поставки оружия и финансовые связи с Израилем», — потребовала Альбанезе. — «Компании обязаны прекратить любую деятельность, способствующую этому геноциду, или понести юридическую ответственность».