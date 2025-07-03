Арабские страны резко осудили заявления израильских политиков, призывающих к аннексии оккупированного Западного берега. По их мнению, такие действия нарушают международное право и представляют серьезную угрозу стабильности в регионе.

Официальный представитель Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что подобные призывы «держат регион на грани извержения вулкана». Он подчеркнул, что заявления израильских министров противоречат международным нормам и являются частью стратегии по устранению палестинского вопроса.

Саудовская Аравия в своем заявлении осудила высказывания министра юстиции Израиля Ярива Левина. Эр-Рияд напомнил о своей позиции по еврейским поселениям и призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы заставить его соблюдать нормы международного права.

Министерство иностранных дел Катара назвало высказывания Левина проявлением «поселенческой, колониальной и расистской политики». В Дохе подчеркнули, что подобные заявления грубо нарушают международное право и потребовали срочной консолидации усилий на глобальном уровне для предотвращения планов аннексии.

Кувейт также выступил с жестким осуждением. МИД страны потребовал от Совета Безопасности ООН принять на себя ответственность за обеспечение соблюдения международной законности и безопасности в регионе.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили Египет и Иордания.

Призывы к аннексии исходят от членов правящей коалиции Израиля. Все министры от партии «Ликуд» направили премьер-министру Биньямину Нетаньяху письмо с требованием аннексировать Западный берег до конца месяца — до ухода парламента на летние каникулы. В письме говорится, что «после исторических успехов настало время для решительных действий».

Министр юстиции Ярив Левин также заявил, что «пришло время аннексии» и призвал не упустить «историческую возможность». По его словам, нынешняя ситуация — уникальный шанс, который нельзя игнорировать.