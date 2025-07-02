Владелец автомобиля Chevrolet Camaro получил три года лишения свободы за наклейку с шахадой — исламской формулой веры — на заднем стекле, которую суд счел «похожей» на террористический символ, сообщило в среду издание Baza. 2-й Западный военный суд признал его виновным в оправдании и пропаганде терроризма.

Первая экспертиза, проведенная Московским исследовательским центром, не выявила в шахаде, одном из столпов ислама, признаков террористической пропаганды. Однако следствие настояло на повторной экспертизе в центре Минюста, которая, по словам адвоката Калоя Ахильгова, была проведена безосновательно и без участия религиоведа.

Эксперты Минюста указали, что заводская тонировка стекла якобы свидетельствует об умысле владельца, и приравняли шахаду к символике террористической организации. Защита утверждает, что дело осложнилось после снятия запрета на «Талибан».

Сторона защиты заявляет, что изначально автовладельца обвиняли в размещении символики «Талибана», однако после решения Верховного суда РФ о снятии запрета на деятельность этой организации обвинение по данной статье утратило силу. Тогда, по мнению защиты, следователь назначил новую экспертизу, сосредоточившись на шахаде, чтобы оправдать содержание обвиняемого в СИЗО с сентября 2024 года.

Шахада — основная формула веры в исламе, провозглашающая единобожие и пророчество Мухаммада: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — его посланник». Она произносится при принятии ислама, во время молитв и в призыве к молитве (азане), являясь ключевым элементом религиозной практики мусульман по всему миру.