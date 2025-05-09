В апреле 2023 года над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе был поднят 31-й флаг — флаг Финляндии. Страна с 1300-километровой границей с Россией прошла путь от заявки до полноправного членства менее чем за год. Тем временем Украина, подавшая заявку еще в 2008 году, продолжает оставаться за дверями Альянса, несмотря на слова поддержки и обещания будущего членства. Почему так случилось? Что стоит за столь разным отношением к двум странам, имеющим схожий исторический опыт противостояния своему восточному соседу?

Зимняя кампания: исторические параллели Украины и Финляндии

Историческое наследие обеих стран имеет удивительные параллели. В 1939 году, когда СССР напал на Финляндию, мало кто верил, что небольшая по населению северная страна сможет оказать серьезное сопротивление. Против 250 тыс. финских солдат выступила 425-тысячная советская армия с пятикратным превосходством в артиллерии и девятикратным — в авиации. У финнов было всего 32 танка против 2289 советских.

Параллели прослеживаются даже в военных просчетах. Советские военные планировщики были уверены, что захватят Хельсинки всего за три недели. Войска ориентировали на то, чтобы взять финскую столицу к дню рождения Сталина, 21 декабря; аналогично в 2022 году российские стратеги рассчитывали, что Киев падет за какие-то три дня. В обоих случаях Москва серьезно недооценила решимость и способность противника к обороне.

Финляндия смогла оказать упорное сопротивление. Как отмечается, для Сталина оказалось совершенно неожиданным то, что на защиту своей родины встал весь финский народ. За 105 дней «Зимней войны» СССР потерял 127 тыс. солдат убитыми и пропавшими без вести, еще 246 тысяч были ранены.

Хотя в итоге Финляндии пришлось пойти на территориальные уступки (11% территории с городом Выборгом отошли к СССР), она сохранила свою независимость. Финны заплатили отнятыми у них территориями, потерянной собственностью и переселением сотен тысяч человек за право жить в независимой стране.

В 2022 году, когда началась военная кампания РФ в Украине, ситуация отразилась как в кривом зеркале истории. Несмотря на многократное превосходство в живой силе и технике, российские войска столкнулись с тем же, с чем когда-то столкнулся СССР — с народом, не согласившимся на капитуляцию. И, подобно Финляндии, Украина продолжает сражаться за свою независимость, хотя уже потеряла часть территорий.

Сегодня аналитики и политики активно обсуждают так называемый «финский сценарий» для Украины. Этот сценарий, как говорится в источниках, подразумевает уступку части территорий в обмен на гарантии независимости и нейтралитета, что могло бы включать формальную уступку Крыма и частей востока страны России в обмен на обязательство нейтралитета.

Один путь — две судьбы

Однако кажущаяся схожесть исторических путей не привела к схожести в отношении НАТО к заявкам этих стран.

Путь Финляндии в НАТО был стремительным. После начала войны в Украине в феврале 2022 года финская общественность резко изменила свое мнение о членстве в Альянсе. Если в 2017 году за него выступали только 19% финнов, то к маю 2022 года — уже 76%. В мае 2022 года Финляндия подала заявку, а в апреле 2023 года уже стала полноправным членом НАТО. Вся процедура заняла меньше года.

Путь Украины оказался намного сложнее. Взаимоотношения Киева с НАТО начались еще в 1992 году, когда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. В 1994 году был заключен рамочный договор в рамках инициативы «Партнерство ради мира». В 2002 году последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

Решающим моментом стал Бухарестский саммит НАТО в апреле 2008 года. Украина, вместе с Грузией, подала заявку на присоединение к «Плану действий по членству в НАТО» (ПДЧ), который является фактическим преддверием к полноправному членству. Однако, несмотря на сильную поддержку США, украинская сторона получила отказ.

Примечательно, что в итоговой декларации саммита лидеры НАТО все же заявили, что «Грузия и Украина станут членами НАТО», когда будут соответствовать требованиям членства. Но, как отмечала позже канцлер Германии Ангела Меркель, эта формулировка была компромиссом: «То, что Грузия и Украина не получили статуса государств-кандидатов, значило «нет» в ответ на их ожидания. То, что НАТО в обозримой перспективе пообещало им допуск к вступлению, значило для Путина «да» их присоединению к блоку, объявление войны».

Как выяснилось позже, уже через несколько дней после этого президент России Владимир Путин впервые пригрозил западным лидерам, в том числе тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему, разделом Украины.

Париж и Берлин: ключевые противники принятия Украины

Если разобраться в деталях Бухарестского саммита 2008 года, становится очевидно, что ключевую роль в отказе Украине сыграли две страны — Франция и Германия.

Тогда Германия и Франция выступали против предоставления Украине и Грузии каких-либо обещаний о вступлении в Альянс, а США, Польша и страны Балтии настаивали на них. Президент Украины Владимир Зеленский позже прямо указывал на роль тогдашних лидеров этих стран, Ангелы Меркель и Николя Саркози, в формировании этого решения.

В апреле 2022 года, после событий в Буче, Зеленский публично пригласил Меркель и Саркози посетить этот город, чтобы «увидеть, к чему привела политика уступок России».

«Под оптимистическими дипломатическими формулировками о том, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был скрыт отказ принимать Украину в Североатлантический Союз. Был спрятан нелепый страх некоторых политиков перед Россией», — заявил Зеленский.

Глубинные причины: экономика, геополитика и видение будущего

Что же стояло за позицией Франции и Германии? Анализ заявлений и политики этих стран позволяет выделить несколько ключевых факторов.

Энергетическая зависимость Германии

Один из самых очевидных факторов — экономическая и в особенности энергетическая зависимость Германии от России. Берлин на протяжении многих лет наращивал объемы закупок российских энергоресурсов, а проект газопровода «Северный поток — 2» стал символом этой зависимости.

Как признала сама Меркель в своих мемуарах, «главное соображение было в том, что немецкой экономике нужны дешевые энергоносители». А вопросы о том, как это в будущем повлияет на военные аппетиты России и что об этом думают восточные европейцы, ее интересовали «лишь во вторую-третью очередь».

Прошлый канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя политику своей предшественницы, отметил, что «попытка примирения никогда не может быть неправильной», но признал, что ошибка была допущена в энергетической политике — Германия стала «излишне зависимой от российских энергоресурсов».

Французская концепция «Европы от Лиссабона до Владивостока»

Позиция Франции в значительной степени определялась ее традиционным видением геополитического устройства Европы, которое включает Россию как необходимый элемент континентальной безопасности.

Николя Саркози, объясняя свою позицию по Украине и Грузии в 2008 году, позже заявил: «Мы не хотели, чтобы Путин погрузился в антизападную паранойю, которая долгое время была искушением для российского руководства. Комплекс «осады Кремля» — старая история».

Характерно, что эта линия продолжилась и при следующих французских президентах. Эммануэль Макрон в 2019 году заявил: «Россия — европейская (страна). И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

Стратегия перемен через торговлю

Важным элементом западноевропейской стратегии в отношении России была надежда на то, что экономическое сотрудничество со временем приведет к политической либерализации российского руководства. Эта стратегия, известная как Wandel durch Handel («перемены через торговлю»), была особенно популярна в Германии.

Меркель видела в проекте «Северный поток — 2» попытку заинтересовать Путина идеей общего процветания на европейском континенте. А в основе ее стратегии на восточном направлении «была надежда переждать Путина». По опыту жизни в ГДР Меркель была убеждена, что правление Путина может завершиться в одночасье, якобы «нужно только уметь ждать».

Разная оценка рисков

Наконец, существенную роль сыграла разная оценка рисков, связанных с продвижением НАТО на восток. Для Франции и Германии риск ухудшения отношений с Россией казался слишком высоким, особенно в сравнении с выгодами от расширения Альянса.

Ангела Меркель в своих мемуарах называет «иллюзией» предположение, что предоставление Украине и Грузии статуса кандидатов на вступление в Альянс защитило бы от войны. «Можно ли было в тот момент серьезно представить, что в чрезвычайной ситуации страны НАТО ответят и вмешаются, оружием или войсками?» — задается она риторическим вопросом.

Саркози после начала российской военной кампании в Украине заявил: «Путин был неправ. То, что он сделал, было серьезно и привело к провалу. Но сказав это, нужно двигаться дальше и найти выход. Россия — сосед Европы и останется им».

Что дальше: новая архитектура безопасности?

Сегодня, когда Финляндия и Швеция уже стали членами НАТО, ситуация с Украиной остается неопределенной. На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году лидеры Альянса заявили, что Украина сможет вступить в НАТО, не выполняя План действий по членству. Однако конкретных сроков не было названо.

Перспектива вступления Украины в НАТО выглядит нынче еще более туманной. Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа категорически отвергает возможность вступления Украины в НАТО. Более того, американский лидер как-то заявил, что боевые действия в Украине начались именно из-за желания Киева вступить в НАТО. «Я мог бы вежливо сказать: мол, мы работаем над этим. Но этого [вступления Украины в НАТО] не будет. Просто не будет, потому что из-за этого все и началось», — сказал Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером.

Ирония истории в том, что именно действия России, направленные на предотвращение расширения НАТО, привели к его наиболее драматичному расширению за последние десятилетия. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в апреле 2023 года, президент России «хотел меньше НАТО у своих границ», но «получил совершенно противоположное».

Путь Финляндии в НАТО показывает, что Альянс способен быстро принимать решения, когда существует консенсус среди его членов. А история с Украиной демонстрирует, что ключевые европейские страны по-прежнему осторожно относятся к перспективе ее вступления, опасаясь эскалации отношений с Россией.

Возможно, миру предстоит стать свидетелем формирования новой архитектуры европейской безопасности, в которой найдется место как для стран, стремящихся под защиту НАТО, так и для новых форм гарантий безопасности для тех, кто остается вне этого зонтика. Но пока будущее Украины в НАТО остается одним из главных вопросов европейской геополитики — вопросом, на который нет простого ответа.