Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном в стамбульском офисе Долмабахче. Переговоры охватили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные темы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что между Турцией и Новой Зеландией существуют исторические дружеские связи, а саму Новую Зеландию Анкара рассматривает как важного партнера в Тихоокеанском регионе. Президент отметил стремление развивать сотрудничество в торговле, транспорте и оборонной промышленности за счет уже предпринятых и планируемых шагов.

Говоря о глобальных вызовах, Эрдоган особо остановился на ситуации в Газе, подтвердив усилия Турции по прекращению израильских атак. Он подчеркнул, что установление прочного мира на Ближнем Востоке возможно только через реализацию решения о двух государствах.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.