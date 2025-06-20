ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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В МАГАТЭ рассказали об ущербе ядерным объектам Ирана
Гросси отчитался в Совбезе ООН: удары по строящимся и действующим ядерным объектам продолжаются, но радиационной угрозы пока нет
В МАГАТЭ рассказали об ущербе ядерным объектам Ирана
/ Reuters
20 июня 2025 г.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил на заседании Совбеза ООН, что агентство не располагает данными о повреждениях на иранском ядерном объекте в Фордо. Объект продолжает оставаться под наблюдением, и признаков радиационной утечки на месте не зафиксировано.

В то же время, по его словам, в Исфахане были повреждены четыре объекта: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, фабрика по производству топлива для тегеранского реактора и строящийся комплекс по обработке обогащенного урана в виде металла. Повышения радиационного фона вне территории объектов не зафиксировано.

Также был поражен строящийся тяжеловодный исследовательский реактор в районе Хондап, расположенный недалеко от Арака. Поскольку реактор не содержал ядерных материалов и еще не был введен в эксплуатацию, радиационных последствий, по оценке МАГАТЭ, нет.

Поврежден и соседний завод по производству тяжелой воды. Как подчеркнул Гросси, угрозы для окружающей среды и населения в результате ударов по этим объектам не выявлено, однако агентство продолжает следить за ситуацией.

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