Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил на заседании Совбеза ООН, что агентство не располагает данными о повреждениях на иранском ядерном объекте в Фордо. Объект продолжает оставаться под наблюдением, и признаков радиационной утечки на месте не зафиксировано.

В то же время, по его словам, в Исфахане были повреждены четыре объекта: центральная химическая лаборатория, установка по конверсии урана, фабрика по производству топлива для тегеранского реактора и строящийся комплекс по обработке обогащенного урана в виде металла. Повышения радиационного фона вне территории объектов не зафиксировано.

Также был поражен строящийся тяжеловодный исследовательский реактор в районе Хондап, расположенный недалеко от Арака. Поскольку реактор не содержал ядерных материалов и еще не был введен в эксплуатацию, радиационных последствий, по оценке МАГАТЭ, нет.

Поврежден и соседний завод по производству тяжелой воды. Как подчеркнул Гросси, угрозы для окружающей среды и населения в результате ударов по этим объектам не выявлено, однако агентство продолжает следить за ситуацией.