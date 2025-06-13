Иран направил официальное обращение в Совет Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание в связи с беспрецедентными авиаударами Израиля. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил израильский удар, призвав страны региона к деэскалации.

Однако вряд ли Совбез ООН примет какую-либо резолюцию против Израиля — США уже пообещали защищать Тель-Авив. Ранее Вашингтон заблокировал почти все инициативы с осуждением израильской агрессии в Газе, потому с Ираном следует ожидать такого же сценария.

Просьба Ирана к Совбезу прозвучала на фоне растущих международных призывов к деэскалации, после того как Израиль заявил, что его операция против Ирана может продолжаться «в течение нескольких дней», а Тегеран пообещал жесткий ответ.

Израильская атака, включавшая удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана, вызвала тревогу по всему миру. Эксперты уже предупреждают: ответ Тегерана может быть масштабным и привести к втягиванию в конфликт других стран региона, а также США — главного союзника Израиля и крупнейшего поставщика вооружений.

Именно с этим связаны недавние меры Вашингтона по эвакуации сотрудников из дипмиссий в регионе: в начале недели США вывели неключевой персонал из посольств и военных объектов на фоне разведданных о готовящемся ударе Израиля.

Израиль, по данным CNN, применил около 200 истребителей, сбросив более 330 боеприпасов по сотне целей. Среди убитых — генерал Хосейн Салами, командующий иранской гвардией, и генерал Мохаммад Багери, высшее военное лицо Ирана. Поражен и крупнейший центр обогащения урана в Натанзе, что означает прямой удар по ядерной программе Ирана.

Это уже не прокси-война, а открытый вооруженный конфликт. Израиль ввел режим чрезвычайного положения: закрыты школы, приостановлена работа общественных учреждений, госпитали переведены в режим мобилизации. Страна готовится к ожидаемой иранской атаке — ранее СМИ намекали, что Тегеран может нанести удар по ядерной станции в Димоне.

Тегеран уже запустил более 100 дронов в сторону Израиля. Пока израильская система ПВО заявляет об успешном перехвате большей части целей, но ситуация остается напряженной. Закрыты воздушные пространства Ирана, Израиля и Иордании. Международный аэропорт Бен-Гурион остановил все вылеты и посадки.

Несмотря на масштабы удара, Белый дом открестился от причастности. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции. Президент Дональд Трамп накануне лично призывал Израиль воздержаться от атаки, опасаясь, что она поставит крест на продолжающихся переговорах с Ираном по ядерной сделке. Но эти попытки сдержать эскалацию явно провалились.



