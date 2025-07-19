Австралия передала Украине танки M1A1 Abrams американского производства. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлес. По его словам, Киев уже получил большую часть из 49 танков. Остальные будут поставлены в ближайшие месяцы.

Поставка осуществляется в рамках пакета военной помощи на сумму $160 млн. Министр отметил, что эти танки «внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России».

Австралийские власти напомнили, что с февраля 2022 года предоставили Украине помощь почти на $1 млрд. Это включает гуманитарные поставки, боеприпасы и военное оборудование.

Ранее поставка Abrams задерживалась из-за отсутствия разрешения от США. Танки находились на вооружении Австралии с 2007 года и готовились к списанию. Без одобрения Вашингтона Канберра не могла передать технику Киеву.

Австралия также ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц. Кроме того, был запрещен экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы.

В правительстве подчеркнули, что Австралия остается одним из крупнейших доноров Украины среди стран вне НАТО.