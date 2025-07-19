ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Австралия передала Украине танки Abrams
Киев получил большую часть из 49 танков M1A1 Abrams, которые Австралия передала в рамках пакета помощи на $160 млн
Австралия передала Украине танки Abrams
Украина получила партию Abrams от Австралии / Reuters
19 июля 2025 г.

Австралия передала Украине танки M1A1 Abrams американского производства. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлес. По его словам, Киев уже получил большую часть из 49 танков. Остальные будут поставлены в ближайшие месяцы.

Поставка осуществляется в рамках пакета военной помощи на сумму $160 млн. Министр отметил, что эти танки «внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России».

Австралийские власти напомнили, что с февраля 2022 года предоставили Украине помощь почти на $1 млрд. Это включает гуманитарные поставки, боеприпасы и военное оборудование.

Ранее поставка Abrams задерживалась из-за отсутствия разрешения от США. Танки находились на вооружении Австралии с 2007 года и готовились к списанию. Без одобрения Вашингтона Канберра не могла передать технику Киеву.

Австралия также ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц. Кроме того, был запрещен экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы.

В правительстве подчеркнули, что Австралия остается одним из крупнейших доноров Украины среди стран вне НАТО.

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