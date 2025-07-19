ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Адская ночь» для Украины
Российская армия в ночь на 19 июля выпустила по Украине более 300 беспилотников и десятки ракет, атаки зафиксированы в 10 регионах страны
«Адская ночь» для Украины
Россия атаковала Украину 344 дронами и 35 ракетами за одну ночь / ГСЧС Украины
19 июля 2025 г.

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 19 июля российская армия применила 344 беспилотника и 35 ракет. Среди них были ударные «Шахеды», имитаторы целей, а также ракеты «Искандер» и Х-101.

По данным ВСУ, удалось сбить или подавить 314 дронов и 30 ракет. Однако 5 ракет и 30 беспилотников достигли целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что удары пришлись по 10 регионам Украины.

Сильнее всего пострадала Одесса. Прокуратура заявила, что более 20 дронов нанесли удары по городу. Повреждены восемь многоэтажек и другие гражданские объекты. Погибла одна женщина — ее вынесли из пожара в здании, где горели этажи с шестого по девятый. Шесть человек получили ранения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал ночь и утро «адскими» для Павлограда. По его словам, это была самая массированная атака на город. Повреждены пожарная часть, промышленные объекты и жилой дом. Пострадавших нет.

В Киеве обломки сбитого дрона упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Власти заявили, что жертв и пожара не было.

В Херсоне российский беспилотник залетел в окно частного дома и взорвался. Ранены два человека.

По словам Зеленского, удары также пришлись по Сумам и Шостке. В Сумской области зафиксированы перебои с электричеством. Повреждения гражданской инфраструктуры и пожары произошли также в Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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