Министерство иностранных дел Ирана в субботу сообщило, что стороны согласовали продолжение переговоров на следующей неделе. В ходе встречи в Маскате иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели также краткую личную беседу после серии непрямых переговоров, организованных с участием Омана.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди отметил, что переговоры между представителями США и Ирана прошли в «дружественной атмосфере» и положили начало «поиску справедливого и обязывающего соглашения».

«Я горд сообщить, что сегодня в Маскате мы приняли министра иностранных дел Ирана доктора Сейеда Аббаса Аракчи и специального посланника президента США Стива Уиткоффа и выступили посредниками в начале процесса диалога и переговоров с общей целью — достичь справедливого и обязывающего соглашения», — говорится в заявлении министра, опубликованном в X.

Он подтвердил, что Оман продолжит прилагать усилия для содействия переговорам и достижению договоренностей.

Аракчи в эфире иранского государственного телевидения заявил, что стороны «очень близки к определению основы будущих переговоров».

«Если на следующей встрече мы сможем окончательно согласовать эту основу, то уже продвинулись очень далеко», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что стороны находились в отдельных комнатах, а их позиции передавались друг другу через оманского посредника. Иран ранее отказывался от прямых контактов с США, но согласился на непрямые переговоры после обмена письмами между сторонами.