Россия намерена сохранить тесные связи с Арменией и заинтересована в дальнейшем взаимодействии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Маяк».

Он напомнил, что страны объединяют как двусторонние отношения, так и участие в многосторонних форматах.

Комментируя участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Песков подчеркнул, что возможный выход из ОДКБ является суверенным решением самого Еревана. Армения заморозила участие в организации в 2024 году и прекратила ее финансирование.

Премьер-министр Никол Пашинян не раз критиковал ОДКБ за отсутствие помощи во время конфликта с Азербайджаном. Он заявлял, что выход Армении из организации выглядит более вероятным, чем восстановление полноценного членства.

Песков также отметил, что Ереван проявляет интерес к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Армения, обладающая статусом наблюдателя в ШОС, подала заявку на вступление.

«То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется. Но мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия видит, что Ереван последние годы стремится балансировать между различными направлениями.

О планах начать евроинтеграцию армянские власти впервые объявили в марте 2024 года. В апреле 2025 года президент Ваагн Хачатурян подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». 26 марта тот же документ во втором и окончательном чтении утвердило Национальное собрание Армении.

При этом власти Армении подчеркнули, что не намерены выходить из Евразийского экономического союза. В Кремле в ответ заявили, что совмещение членства в ЕАЭС и вступления в ЕС невозможно.