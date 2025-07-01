ПОЛИТИКА
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Армения грозит выгнать российское ТВ из армянских домов
Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал российских журналистов «дегенератами» и предложил исключить российские телеканалы из армянского эфира
Армения грозит выгнать российское ТВ из армянских домов
Спикер парламента Армении Ален Симонян / пресс-служба парламента Армении
1 июля 2025 г.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян резко высказался в адрес российских журналистов, заявив, что они нагнетают обстановку и вредят отношениям между Ереваном и Москвой. Об этом он сказал в интервью порталу InfoPort.am.

«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», — заявил Симонян.

Он отметил, что настало время обсудить запрет трансляции российских телеканалов в армянском мультиплексе. По его словам, влияние российских медиа стало фактором давления на внутреннюю политику Армении.

Симонян также подчеркнул, что заявления о влиянии внутриполитической ситуации в Армении на двусторонние отношения с Россией продиктованы именно российской пропагандой.

«Все, кто так говорит, явно слушают российских ведущих», — добавил он.

В середине июня Министерство иностранных дел Армении направило Москве ноту протеста, обвинив ее во вмешательстве во внутренние дела республики. Это произошло после комментариев российских медийных фигур по делу против бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного по обвинению в заговоре с целью свержения власти.

Издание Armenia Today в качестве примеров привело заявления телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. Последняя утверждала, что с 2022 года ей запрещен въезд в Армению.

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