Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с предупреждением о росте напряженности в израильско-иранском конфликте и призвал к немедленному началу дипломатических переговоров.

Его заявление прозвучало на открытии 59-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в женевском отделении ООН под председательством постоянного представителя Швейцарии Юрга Лаубера.

Тюрк подчеркнул, что нарастающая эскалация вызывает «глубокую тревогу». Он заявил, что присоединяется к международным призывам к немедленной деэскалации и прекращению атак.

«Я присоединяюсь к тем, кто призывает к деэскалации, прекращению атак и скорейшему запуску дипломатического процесса», — сказал он.

Представитель ООН также напомнил, что все стороны обязаны строго соблюдать международное право. Особое внимание он уделил необходимости обеспечить защиту гражданского населения, особенно в густонаселенных районах, где риск жертв особенно высок.

«Военная напряженность повышает риск радиационной утечки и тормозит дипломатические усилия по недопущению распространения ядерного оружия», — заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.